Инаугурация Виктора Томенко состоится 18 сентября в Барнауле

За Виктора Томенко проголосовали свыше 417 тысяч избирателей Фото: Олег УКЛАДОВ

18 сентября в Барнауле состоится торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Мероприятие пройдет в краевом театре им. В.М. Шукшина.

На церемонии Виктор Томенко принесет присягу и выступит с инаугурационной речью.

Напомним, прошедшие в сентябре выборы губернатора Алтайского края были признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. За Виктора Томенко проголосовали свыше 417 тысяч избирателей, что составило 76,16% от принявших участие в голосовании.