Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 сентября 2023 3:31

Инаугурация Виктора Томенко состоится 18 сентября в Барнауле

Торжественная церемония пройдет в краевом театре драмы
Вера Березовская
За Виктора Томенко проголосовали свыше 417 тысяч избирателей

За Виктора Томенко проголосовали свыше 417 тысяч избирателей

Фото: Олег УКЛАДОВ

18 сентября в Барнауле состоится торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Мероприятие пройдет в краевом театре им. В.М. Шукшина.

На церемонии Виктор Томенко принесет присягу и выступит с инаугурационной речью.

Напомним, прошедшие в сентябре выборы губернатора Алтайского края были признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. За Виктора Томенко проголосовали свыше 417 тысяч избирателей, что составило 76,16% от принявших участие в голосовании.