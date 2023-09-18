Пожарные ликвидируют условный пожар на территории Барнаульской ТЭЦ-2 «Алтайэнерго» Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

19 сентября в Барнауле пройдут пожарно-тактические учения. Такие тренировки проходят ежемесячно, отмечают в пресс-службу ГУ МЧС по Алтайскому краю.

- Цель данных мероприятий - определение уровня подготовки личного состава, а также проверка слаженности действий подразделений, - рассказывают в региональном МЧС.

Пожарные ликвидируют условный пожар на территории Барнаульской ТЭЦ-2 «Алтайэнерго», пожарные 2-го пожарно-спасательного отряда отработают вводные в АО «Алтайский бройлер» в селе Зональное Зонального района.

Также тренировки пройдут еще в 12 населенных пунктах края. Полный список локаций представлен на сайте МЧС. Жителей просят сохранять спокойствие.