В алтайских медколледжах впервые набрали студентов по целевым договорам

С помощью «целевиков» в крае планируют частично решить проблему дефицита кадров Фото: Олег УКЛАДОВ

Медицинские колледжи Алтайского края в этом году впервые набрали студентов по целевым договорам с региональным Минздравом. Об этом сообщает телеграм-канал «Вести Алтай».

Всего в этом году в медколледжи региона были зачислены 156 студентов. Они будут получать образование в Барнаульском базовом, а также Бийском и Рубцовском медколледжах. На оплату их обучения из бюджета края выделили 11,5 млн рублей.

С помощью «целевиков» в крае планируют частично решить проблему дефицита кадров. По условиям договора выпускник медколледжа должен будет как минимум три года отработать по специальности.