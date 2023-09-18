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НовостиОбщество18 сентября 2023 2:34

В алтайских медколледжах впервые набрали студентов по целевым договорам

Первые «целевики» начали обучение в Барнаульском базовом, а также Бийском и Рубцовском медколледжах
Вера Березовская
С помощью «целевиков» в крае планируют частично решить проблему дефицита кадров

С помощью «целевиков» в крае планируют частично решить проблему дефицита кадров

Фото: Олег УКЛАДОВ

Медицинские колледжи Алтайского края в этом году впервые набрали студентов по целевым договорам с региональным Минздравом. Об этом сообщает телеграм-канал «Вести Алтай».

Всего в этом году в медколледжи региона были зачислены 156 студентов. Они будут получать образование в Барнаульском базовом, а также Бийском и Рубцовском медколледжах. На оплату их обучения из бюджета края выделили 11,5 млн рублей.

С помощью «целевиков» в крае планируют частично решить проблему дефицита кадров. По условиям договора выпускник медколледжа должен будет как минимум три года отработать по специальности.