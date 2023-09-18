Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 1:30

В Барнауле выставили на продажу Mercedes-Benz в матовой бронепленке за 15,6 млн рублей

Собственник утверждает, что автомобиль находится в идеальном состоянии
Вера Березовская
Фото: скриншот auto.drom.ru

Фото: скриншот auto.drom.ru

В Барнауле выставили на продажу автомобиль Mercedes-Benz за 15,6 млн рублей. Объявление разместили на портале auto.drom.ru.

По словам собственника, машина находится в идеальном состоянии. Авто было приобретено в 2022 году у официального дилера, с того же времени эксплуатировался. Среди особенностей указано, что кузов полностью заклеен матовой бронепленкой, также в защитной пленке салон, экраны - тоже под защитным стеклом.

Объем двигателя Mercedes-Benz GLS-Class - 2,9 литра, мощность - 330 лошадиных сил. У авто полный привод и левый руль. Пробег составляет 25 тысяч километров.