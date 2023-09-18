Дожди прогнозируют в Алтайском крае 18 сентября 2023

В Барнауле температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

18 сентября в Алтайском крае ожидаются небольшие дожди. Подробнее о погоде рассказали в региональном Гидрометцентре.

В целом по региону дневная температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. Местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер подует северо-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут до 12 м/с.

В Барнауле температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с.