Пятиклассница из Барнаула победила на шоу «Большие и маленькие» на канале «Культура»

Василина поразила зрителей и жюри. Скриншот видео программы «Большие и маленькие» на канале «Культура»

Барнаульская школьница одержала победу в танцевальном телешоу на канале «Россия Культура», сообщается в телеграм-канале «В курсе 22».

Василина Гунина обучается в цирковой студии «Эквилибриум». На шоу «Большие и маленькие» она показала потрясающий номер, который восхитил всех присутствующих. И в итоге стала победительницей.

Отметим, что «Большие и маленькие» – это конкурс, в котором свои таланты показывают юные танцоры со всей страны. Ведет его прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.