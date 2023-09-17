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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 7:24

Жительница Барнаула прописала у себя более 30 иностранцев

На жительницу Барнаула завели уголовно дело за прописку иностранцев
Александра Сапожкова
Дело завели по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»

Дело завели по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»

Фото: Олег УКЛАДОВ

24-летняя жительница Барнаула фиктивно прописала у себя 34 иностранцев из ближнего зарубежья, сообщает ГУ МВД по краю.

Адрес фиктивной прописки в Железнодорожном районе выявил участковый. Также выяснилось, что никто из иностранцев фактически по адресу не проживал.

В отношении женщины завели уголовное дело по ст. 322.3 УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

Теперь горожанке грозит до трех лет лишения свободы.