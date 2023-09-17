Жительница Барнаула прописала у себя более 30 иностранцев

Дело завели по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» Фото: Олег УКЛАДОВ

24-летняя жительница Барнаула фиктивно прописала у себя 34 иностранцев из ближнего зарубежья, сообщает ГУ МВД по краю.

Адрес фиктивной прописки в Железнодорожном районе выявил участковый. Также выяснилось, что никто из иностранцев фактически по адресу не проживал.

В отношении женщины завели уголовное дело по ст. 322.3 УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

Теперь горожанке грозит до трех лет лишения свободы.