Жители Алтая потратили 1,2 млрд рублей на украшения за полгода

Украшения Фото: Антонина Лышова

В Алтайском крае увеличились продажи ювелирных изделий. Как сообщают аналитики SOKOLOV, всего за полгода жители региона потратили на украшения 1,2 млрд рублей.

Оборот ювелирного рынка в крае увеличился на 1,2 млрд рублей. В общем рейтинге по СФО наш регион занял шестую строчку по тратам на эти цели.

Больше всего на ювелирные украшения тратят средства жители Красноярского края, Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областей. А меньше всего тратятся на украшения жители Республики Алтай. Там выручка салонов составила всего 107,1 млн рублей за полгода.

В среднем жители Алтайского края тратят на изделия чуть больше 6 тысяч рублей, что на 9% больше, чем за этот же период прошлого года.