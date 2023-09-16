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НовостиОбщество16 сентября 2023 8:22

Движение на Красноармейском проспекте в Барнауле временно ограничат

Ограничение будет действовать преимущественно ночью
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ограничение движения

Ограничение движения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле временно ограничат движение по Красноармейскому проспекту. Как сообщили в пресс-службе Росводоканала, речь идет о нечетной стороне проспекта.

С 23:00 16 сентября до 12:00 17 сентября будут закрыты две полосы нечетной стороны проспекта в районе дома №77. Там будут проводить плановые работы на линии канализационного коллектора.

- Мероприятия будут проведены преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей города, - подчеркнул директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Перед горожанами извинились за причиненные неудобства.