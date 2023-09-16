Жители Рубцовска сообщают о дефиците популярной марки бензина на сетевых АЗС

Бензин Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Рубцовска сообщают о дефиците популярной марки бензина на сетевых заправочных станциях. Как сообщают Вести-Алтай, речь идет о топливе АИ-95.

По словам горожан на сетевых заправках уже якобы заканчивается бензин АИ-95, люди выстраиваются в очереди, чтобы заправиться 92-ым бензином. На одной заправке якобы 95-ый уже закончился и остался самый дорогой - АИ-100, цена которого за литр составляет 65 рублей 50 копеек.

При этом на мелких заправках все марки есть в достатке, но цены на них весьма высокие. Так, за литр АИ-95 просят около 58 рублей.