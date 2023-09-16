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НовостиОбщество16 сентября 2023 8:06

Жители Рубцовска сообщают о дефиците популярной марки бензина на сетевых АЗС

На заправках появляются очереди
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Бензин

Бензин

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Рубцовска сообщают о дефиците популярной марки бензина на сетевых заправочных станциях. Как сообщают Вести-Алтай, речь идет о топливе АИ-95.

По словам горожан на сетевых заправках уже якобы заканчивается бензин АИ-95, люди выстраиваются в очереди, чтобы заправиться 92-ым бензином. На одной заправке якобы 95-ый уже закончился и остался самый дорогой - АИ-100, цена которого за литр составляет 65 рублей 50 копеек.

При этом на мелких заправках все марки есть в достатке, но цены на них весьма высокие. Так, за литр АИ-95 просят около 58 рублей.