Строительство развязки на пересечении двух трактов в Барнауле выполнено на 30%

Фото: Минтранс Алтайского края

В Барнауле продолжается строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы выполнены на 30%.

Возведение развязки началось еще в апреле за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Работы выполняет подрядчик ООО «РСК». На данный момент уже обустроены буронабивные сваи на пяти из семи опорах путепровода.

Также идет строительство временной дороги для объезда по шоссе Ленточный бор, завершается переустройство инженерных коммуникаций.

- На сегодняшний день подрядчик работает в графике, на следующей неделе мы приступим к асфальтированию временной объездной дороги на шоссе Ленточный бор, это необходимо для начала работ по возведению еще двух опор, - отметил замначальника КГКУ «Алтайавтодор» Евгений Строганов.

Работы завершат до конца 2024 года.