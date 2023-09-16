Известные Dj Twins выступят на «Алтайской регате» в Барнауле

Стартовал второй день международных соревнований «Алтайская регата» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле наступил второй день соревнований «Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ». В субботу, 16 сентября, на спортивном празднике выступят звёзды MTV - Dj Twins!

- Этот топовый проект, состоящий из двух очаровательных и стильных близнецов, известных не только в России, но и за рубежом! В Европе Латинской Америке, Мексике и США, - рассказали в официальном-телеграм-канале «Алтайской регаты».

Известно, что девушки будут играть с 12:30 до 12:00 и с 19:00 до 20:00.

Соревнования проходят на гребном канале. Доехать до места можно на бесплатных автобусах от площади Октября, а также на электропоезде от станции «Гребной канал» (стоимость проезда 22 ). Обратно зрители смогут уехать тоже на бесплатном автобусе. Билет можно купить на месте.