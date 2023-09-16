Первые осенние ярмарки заработали в Барнауле

Ярмарка Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в субботу, 16 сентября, начали работать первые осенние продовольственные ярмарки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, горожане могут купить продукты по выгодной цене.

Ярмарки работают до 14:00 по следующим адресам:

- Железнодорожный район - проспект Ленина,71;

- Индустриальный район - улица 50 лет СССР, 51а;

- Ленинский район - площадь Народная;

- Октябрьский район - улица Германа Титова, 9;

- Центральный район - проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.

На площадках представлена сельскохозяйственная продукция: картофель, овощи, фрукты, мясо птицы, свинина и говядина, а также колбасы, деликатесы, кондитерские и хлебобулочные изделия. Также можно купить саженцы.