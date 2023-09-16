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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 2:06

В Барнауле сняли режим повышенной готовности из-за обрушения кирпича на доме

Ранее режим был введен в Индустриальном районе
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Обрушение кирпичной кладки

Обрушение кирпичной кладки

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Индустриальном районе Барнаула сняли режим повышенной готовности в границах дома по адресу Павловский тракт, 126. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее по данному адресу произошло обрушение кирпичной кладки.

В администрации района накануне прошло заседание по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провел глава Денис Летягин. Объект обследовали специалисты компании «Спецсервис», элементы фасада демонтировали, угрозы нет.

- Работы по уборке остатков строительных материалов будут проведены 16 сентября, - отметили в мэрии.

По итогам заседания было решено отменить режим повышенной готовности с 21:00 15 сентября на территории дома №126 на Павловском тракте.

Напомним, обрушение кирпича произошло 12 сентября. В результате ЧП пострадавших нет.