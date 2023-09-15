В Барнауле 19 сентября пройдет очередная ярмарка вакансий

Трудовая книжка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле во вторник, 19 сентября, пройдет очередная ярмарка вакансий. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работодатели края представят актуальные вакансии.

Всем соискателям представители кадрового центра «Работа России» расскажут об условиях труда и проведут с ними первичные собеседования. Ярмарка будет работать с 11:00 до 12:00 в торговом центре «Пионер» на проспекте Ленина, 102в.

К слову, «Барнаултрансмаш» нуждается в операторах, наладчиках станков, слесаре, токаре и других работниках. Приглашает сотрудников и «БТК-групп», где ищут мастера швейного производства, ученика швеи, швею и раскройщика. А в компании «Нортек» открыли вакансии бухгалтера, менеджера, мастера цеха и другие.