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НовостиОбщество15 сентября 2023 10:13

Власти Алтая планируют закупить 33 новых автомобиля

Информация появилась на госзакупках
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
На эти цели направят 39 млн рублей

На эти цели направят 39 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае КГБУ «Автохозяйство № 1» планирует закупить 33 новых легковых автомобиля. Организация подведомственна управлению делами губернатора и правительства региона, сообщает «Банкфакс».

Минимальная стоимость контракта превышает 39 млн рублей. По информации сайта госзакупок, поставка товаров, произведенных за рубежом, в рамках данной сделки под запретом. Таким образом, автомобили, скорее всего, будут отечественными.

В требованиях указано, что автомобили должны быть легковыми, полноприводными, в кузове «универсам». Коробка передач должна быть механической, а двигатель – бензиновым. В салоне должен быть предусмотрен подогрев сидений и кондиционер.