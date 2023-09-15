Власти Алтая планируют закупить 33 новых автомобиля

На эти цели направят 39 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае КГБУ «Автохозяйство № 1» планирует закупить 33 новых легковых автомобиля. Организация подведомственна управлению делами губернатора и правительства региона, сообщает «Банкфакс».

Минимальная стоимость контракта превышает 39 млн рублей. По информации сайта госзакупок, поставка товаров, произведенных за рубежом, в рамках данной сделки под запретом. Таким образом, автомобили, скорее всего, будут отечественными.

В требованиях указано, что автомобили должны быть легковыми, полноприводными, в кузове «универсам». Коробка передач должна быть механической, а двигатель – бензиновым. В салоне должен быть предусмотрен подогрев сидений и кондиционер.