Барнаульские дорожники начали готовиться к зимнему сезону

В городе заготавливается песчано-соляная смесь Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле МБУ «Автодорстрой» готовится к предстоящему зимнему сезону. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас дорожники занимаются переоборудованием техники.

Машины, требующие ремонта, сейчас чинят. Также в этом году предприятие получило новые автомобили, купленные за счет средств из бюджета. На эти цели были направлено более 15 млн рублей. Автопарк пополнили лаповый снегопогрузчик и автогрейдер.

Также заготавливается песчано-соляная смесь. Всего запасают более 50 тысяч тонн. Кроме того, закуплено больше 160 тонн противогололедного средства.