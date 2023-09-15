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НовостиОбщество15 сентября 2023 9:20

В Алтайском крае два дня подряд будут перекрывать трассы из-за военных

По участкам будут двигаться военные колонны
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ограничение на дороге

Ограничение на дороге

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 15 и 16 сентября будет действовать ограничение на двух дорожных участках. Перекрытия будут временными, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

С 22:00 15 сентября до 00:30 16 сентября будет закрыт участок «Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – Контошино». А с 03:55 до 04:15 16 сентября ограничение будет действовать от Полковниково до Налобихи.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и предупреждают о том, что маршрут и время движения могут изменить.