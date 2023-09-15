Мужчина без прав сел за руль и погиб в аварии в Алтайском крае

Мужчина погиб до приезда медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Ракиты Михайловского района Алтайского края водитель без прав перевернулся и погиб на месте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, по данному факту проводится проверка.

Авария произошла в ночь на 15 сентября. В 03:57 на улице Титова водитель 1999 года рождения без прав управления ехал с превышенной скоростью на Mitsubishi и наехал на препятствие. После столкновения автомобиль перевернулся.

Водитель погиб на месте. Сотрудники выясняют все обстоятельства ДТП.