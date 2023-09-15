На Алтае выросло число женщин, которые отказались от аборта

Беременность Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет количество женщин, отказавшихся от аборта. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, всего в регионе успешно работают 59 кабинетов, где женщин консультируют перед процедурой.

Как отметила замглавврача Перинатального центра «ДАР» Ольга Колядо, информационная работа помогает повысить уровень родительской компетенции и культуры.

- За последние два года количество женщин, отказавшихся от аборта и сохранивших ребенка, в Алтайском крае неуклонно растет. Если в 2021 году приняли решение отказаться от прерывания 680 жительниц региона из 2 835 проконсультированных, то в 2022 году – их 726 из 2726, - подчеркнула спикер.

В этом году 500 женщин решили сохранить беременность благодаря социальной и психологической работе.