Умные часы можно использовать без подключения к смартфону

В России внедряется технология, которая позволяет обладателям умных часов использовать их без привязки к смартфону. Такая услуга позволит аксессуару принимать и совершать звонки, использовать мобильный интернет и отправлять сообщения. Новшество внедряется в пяти регионах страны.

Эта технология позволяет присоединить часы к основному номеру на смартфоне. Они будут использоваться в рамках единого тарифа и счета. Для того, чтобы не терять функциональность аксессуара, не нужно заводить дополнительный номер или синхронизировать его с телефоном через Bluetooth.

По словам директора департамента по развитию компании "МегаФон" Игоря Глебова, использовать смарт-часы и смартфоны с разными номерами неудобно – это усложняет ежедневные коммуникации. С одним номером для двух гаджетов абоненту можно будет оставаться на связи даже в тех ситуациях, когда телефон остался дома или разрядился, и в это время наслаждаться досугом.

Уточняется, что к одному номеру можно будет подключить умные часы с возможностью установки eSIM. Услуга предоставлена на всех тарифных планах, на первом этапе проекта ее можно подключить абонентам в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове. Постепенно новшество появится в других регионах России.