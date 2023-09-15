Новый герб и флаг Алтайского края могут утвердить в следующем году

Герб Алтайского края и Барнаула Фото: из архива КП

В Алтайском крае рассмотрят и утвердят обновленный герб и флаг не раньше 2024 года. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на ответ администрации губернатора и правительства региона.

По информации издания, обновить символы хотели еще в 2022 году. В 2021 году у членов Геральдического совета при президенте РФ возникли вопросы, после чего эмблему герба отправили на доработку. Власти заключили контракт на разработку проекта с уральским художником-геральдистом, соучредителем Гильдии геральдических художников Александром Грефенштейном.

- По прошествии указанного срока сведения об исполнении заказа не были обнародованы. В региональном правительстве долго не могли уточнить судьбу новой эмблемы, но в июле 2022 года признали, что художник выполнил заказ, но он «забуксовал» в геральдической комиссии, где его приняли к рассмотрению, - отмечает издание.

Лишь в июле 2023 года геральдическая комиссия одобрила эскизы, теперь им предстоит пройти общественные обсуждения.