Жители микрорайона в Барнауле столкнулись с «газовым противостоянием»

Подключение к газу Фото: Антон Червяков

В Барнауле жители микрорайона Мирный столкнулись с судебными претензиями от частной компании после подключения к газовым сетям. Как сообщает «Толк», подключившимся поступили угрозы от предпринимателя.

Жители микрорайона давно планировали подключиться к сетям, но до появления социальной программы сумма была неподъемная: частники просили до 120-150 тыс. рублей. Однако федеральная программа все изменила.

Одна из жительниц обратилась в редакцию и рассказала, что тем, кто подключился, стали поступать угрозы от предпринимателя Константина Лешкевича, который возглавляет частную организацию «СибТехПром». Он считает, что газопровод якобы принадлежит ему. Как итог - судебный иск от Лешкевича на одного из жителей.

К слову, компании ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» встали на сторону жителей и готовы оказывать юридическую и правовую помощь.

- Подрядчик так или иначе обязан осуществить подключение при наличии такой возможности. Владелец сетей в случая дачи отказа согласно официальному комментарию компании нарушает действующее законодательство и препятствует социальной газификации, - отметили в компании.

Подрядной организацией является «Сибгаз-Эксплуатация», которая отметила, что газовые сети организации принадлежать не могут, а возникшая ситуация может быть связана с коллизиями законодательства. Дело в том, что для подключения к существующим сетям нужно запросить согласие собственника, но препятствовать врезке он не может.

Сама же компания «СибТехПроме» пояснила, что спорная сеть строилась пять лет на частные деньги. Ответчик же в этом деле участие не принимал. Угрозы в адрес ответчика в компании тоже отрицают.

К слову, одна из жительниц бийского района Заречье, которая тоже обращалась в редакцию, отметила, что обращалась к предпринимателю в 2019 году заплатила немалые деньги за подключение. Другие жители улицы Андреева так же платили крупные суммы. Однако впоследствии выяснилось, что у компании не было техразрешения на подключение к газораспределительному пункту абонентов свыше определенного лимита. Все работы был приостановлены. Обращение к правоохранителям не помогло.

- Действия руководителя компании ООО "Сибтехпром" направлены на дискредитацию работ, осуществляемых Единым оператором газификации в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по бесплатной газификации домовладений граждан, - подытожили в компании «Газпром газораспределение Барнаул».