В Бийске охранник ночного клуба сломал челюсть школьнику

Через суд с охранника взыскали крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бийске охранник ночного клуба покалечил школьника. Как сообщает Mash Siberia, мужчину не устроила одежда подростка.

Известно, что несовершеннолетний приехал к знакомой из деревни и вечером пошел с братом в клуб. Охранник заявил, что не пустит школьника в спортивных штанах. Ему пытались объяснить, что другой одежды у юноши с собой не было, но это не помогло. В итоге начался конфликт, в ходе которого мужчина ударил подростка в челюсть.

Несовершеннолетнего доставили в больницу и диагностировали двусторонний перелом нижней челюсти со смещением. Подросток пропустил два месяца учебы перед ЕГЭ, нашел охранника в соцсетях, и тот обещал заплатить, если конфликт решится без суда. Он заплатил 30 тысяч рублей, но вторую часть, еще 30 тысяч, так и не перечислил.

У юноши были серьезные проблемы со здоровьем. Он сильно похудел и делал операцию, в ходе которой ему ломали и заново сращивали кости. Также на фоне травмы у него произошла потеря слуха. В итоге семья школьника обратилась в суд, через который удалось отсудить 50 тысяч за лечение, 4550 за проезд и 250 тысяч за моральный вред.