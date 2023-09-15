Естественная убыль населения за семь месяцев этого года сократилась на Алтае

С января по июль родились 9694 ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае естественная убыль населения по данным с января по июль текущего года сократилась на 2,2 тыс. человек. Согласно данным Алтайкрайстата, в регион продолжает падать рождаемость.

За семь месяцев естественная убыль населения составила 8032 человека, что на 2200 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом родились 9694 ребенка. Это на 600 меньше, чем годом ранее. А скончались 17726 человек. Показатель смертности тоже снизился - за полгода 2022 скончались на 2800 человек больше.

К слову, по итогам прошлого года естественная убыль населения составляла 16347 человек.