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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 2:20

Два человека пострадали при столкновении трамвая и автобуса в Бийске

Пострадавшие обратились за медпомощью
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Авария 14 сентября в Бийске. Фото: Прокуратура АК

Авария 14 сентября в Бийске. Фото: Прокуратура АК

В Бийске 14 сентября произошло ДТП с участием трамвая и автобуса. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, в результате аварии пострадали два пассажира.

Столкновение произошло на улице Кутузова. Известно, что участниками ДТП стали маршрутный автобус и трамвай. В автобусе в момент аварии ехали 15 человек, в трамвае - 30. Два пассажира после аварии обратились за медицинской помощью.

- По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки, - подчеркнули в ведомстве.

Если найдутся основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.