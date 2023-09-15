В Барнауле появились новые способы безналичной оплаты в транспорте

Безналичный расчёт в общественном транспорте Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле появились новые способы для безналичного расчёта в автобусах. Как сообщает «Вечерний Барнаул», жители города могут использовать транспортные брелоки.

Брелоки продаются в киосках «Лига Пресс», «Роспечать-Алтай» или «Союзпечать-Алтай». На них не действуют пенсионные, школьные и другие тарифы, так как нельзя идентифицировать владельца. Поэтому барнаульцы могут воспользоваться тарифными планами «Электронный кошелёк» или «Проездной билет».

К слову, также можно купить транспортный браслет. Для оплаты всего лишь нужно поднести руку к терминалу.

В феврале этого года пользователям транспортных карт стало доступно специальное мобильное приложение, разработанное сотрудниками МУП «Центртранс» города Барнаула, сообщает руководитель предприятия.