На Алтае строят дорогу к животноводческому комплексу за 175 млн рублей

Строительство дороги. Фото: Минтранс АК

В Алейском районе Алтайского края строят дорогу к животноводческому комплексу ООО «Яровское». Как сообщили в минтрансе региона, на работы направлено более 175 млн рублей.

Всего рабочим предстоит заасфальтировать 2,9 км. Сейчас там уже реконструировали земляное полотно, устроили водопропускные трубы и уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия. Также там обустроили тротуары и освещение, шумозащитные окна в домах поблизости дороги и установят барьерное ограждение и знаки.

Сдать объект планируют до конца октября.

- Строительство новой дороги имеет большую значимость, это поможет обеспечить беспрепятственный проезд транспорта до одного из крупнейших хозяйственных предприятий, а также создаст комфортные условия передвижения для жителей улиц Советская и Яровская, где проходит построенная дорога, - подчеркнули в министерстве.