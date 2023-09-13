14 сентября в Барнауле начнется демонтаж уцелевшей части фасада «свечки» на Павловском тракте

Место происшествия Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В четверг, 14 сентября, в Барнауле специализированная организация приступит к демонтажу оставшейся части фасада дома на Павловском тракте, 126.

– В настоящее время ведутся подготовительные работы: монтаж подвесного фасадного подъемника, установлено ограждение для предотвращения доступа на опасный участок. Организовано круглосуточное дежурство полиции и управления по делам ГО ЧС города Барнаула, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Уже завтра рабочие приступят к демонтажу оставшейся кирпичной кладки фасада жилого дома.

Напомним, обрушение произошло на уровне 2-11 этажей. Дом при этом 16-этажный. Чтобы исключить возможное дальнейшее отслоение фасадной части, ее уберут. В результате инцидента из жильцов или прохожих никто не пострадал. Повреждения получили только два припаркованных автомобиля.

Ситуация находится на контроле в администрации города и Индустриального района.