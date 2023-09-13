Страстную музыку, покорившую континенты, сыграют в Барнауле

«Месса-Танго из Буэнос-Айреса» Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле состоится вечер удивительной музыки, которая впервые прозвучит на алтайской земле.

Барнаульский академический хор имени А.Б.Тарнецкого открывает свой 34-й концертный сезон премьерной программой «Месса-Танго из Буэнос-Айреса» композитора Мартина Палмери.

– Эта Месса была создана Палмери, вдохновленным музыкой аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. В ней традиционное 6-частное католическое богослужение на латинском языке сочетается со стилистическими особенностями танго, - рассказывают организаторы.

Неповторимую яркость концерту придаст исполнение страстного танго молодыми профессиональными танцорами в сопровождении хора и различных музыкальных инструментов. Зрители с трудом смогут остаться на своих местах, а после выступления обязательно захотят записаться на танцы.

Насладиться музыкой, рожденной в Аргентине можно будет в Дворце культуры Барнаула 27 сентября. Начало в 18.30.

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