Водонагревательный котел взорвался в детском саду на Алтае

Место происшествия Фото: Прокуратура Алтайского края

Во вторник, 12 сентября, в селе Ракиты Рубцовского района взорвался водонагревательный котел, установленный в детском саду «Ручеек».

– Он использовался для обеспечения бытовых нужд учреждения. В результате происшествия повреждено остекление на пяти окнах и некоторые другие элементы, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В настоящее время по данному инциденту проводится проверка. В том числе прокуратура должна оценить, насколько безопасны условия пребывания воспитанников в детском саду.

– Также будет оценена подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду, - добавляют в ведомстве.

Судя по снимкам с места происшествия, помещение, где находился котел, получило значительные повреждения: пластиковые окна частично разбились и рамы сдвинулись из проемов, межкомнатные перегородки деформировались, а детскую мебель перевернуло.