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НовостиЗвезды13 сентября 2023 8:17

Дискотека 70-х пройдет в барнаульском парке «Изумрудный»

Дресс-код приветствуется
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Вход в парк бесплатный

Вход в парк бесплатный

Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту пятницу, 15 сентября, в барнаульском парке «Изумрудный» состоится вечер танцевальной музыки 70-х годов. Ее исполнил команда «Диско-80».

– 70-е – это уже куда больше, чем просто эпоха. Это целый стиль, который существует вне времени. Предлагаем вспомнить, как это было почти полвека назад, - говорят организаторы. – Зажигательные ритмы того времени не дадут заскучать никому!

В этот вечер будут звучать не только зарубежные, но и советские хиты. Кстати, стилевый дресс-код приветствуется. Гостей ждут у Сценки. Начало дискотеки в 17.30.