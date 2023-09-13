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НовостиОбщество13 сентября 2023 7:46

Строительством нового терминала барнаульского аэропорта может заняться турецкая компания

Она участвовала в строительстве «Москва-Сити» и терминала в Толмачево
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Эскиз нового терминала. Фото: Авиапредприятие «Алтай»

Эскиз нового терминала. Фото: Авиапредприятие «Алтай»

В скором времени должно начаться строительство нового терминала барнаульского аэропорта. По данным источников, за подряд может взяться турецкая компания «Ант Япы».

– Именно его в качестве возможного победителя аукциона на возведение объекта называют источники «Толка», - сообщает интернет-издание.

На данный момент официальной информации о том, кто выиграл торги нет. А вот по компании «Ант Япы» сообщают, что она уже несколько лет работает на российском рынке. К примеру, именно она занималась строительством терминала в новосибирском Толмачево и «Домодедово». Но аэропорты – это не конкретный профиль. Также она возводила небоскребы «Москва-Сити», разные гостиницы, жилые комплексы и деловые центры, как в России, так и за ее пределами.