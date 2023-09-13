Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 6:52

Силовики заинтересовались деятельностью Бийского олеумного завода

Полиция задавала вопросы руководству предприятия
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Бийский олеумный завод. Фото: пресс-служба БОЗ

Бийский олеумный завод. Фото: пресс-служба БОЗ

На Бийский олеумныйзавод (БОЗ) 12 сентября нагрянули силовики. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой

– По имеющимся данным, интерес к предприятию будто бы проявили сотрудники полиции, однако в ГУ МВД России по Алтайскому краю агентству не дали комментарий по данной теме. Оперативный ответ не смогли предоставить и на самом заводе, - добавляет издание.

Так что до сих пор не ясно, чем именно могли заинтересоваться силовики. По данным источника, полиция, якобы, опрашивала директора БОЗа Петра Переведенцева, а также бухгалтера завода. Не исключено, что недавнее сообщение о том, что нынешний руководитель предприятия собирается уйти в отставку и нынешние события как-то связаны. Тогда СМИ писали, что его якобы смутили некие документы, которые надо было подписать, а он не одобрил этого.