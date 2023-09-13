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НовостиОбщество13 сентября 2023 4:47

В Бийске у местного ДК построят уличную сцену

Она обойдется бюджету почти в 3 млн рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Городской Дворец Культуры Бийска

Городской Дворец Культуры Бийска

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Власти Бийска объявили о намерении построить уличную сцену у здания городского Дворца культуры.

На сайте администрации Бийска размещены документы к соответствующему тендеру. Заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска».

Согласно указанным требованиям, длина сцены должна быть минимум восемь метров, высота один метр, а ширина шесть метров. Над конструкцией обязательно должна быть смонтирована односкатная крыша с максимальной высотой в верхней точки пять метров.

За выполненные работы мэрия готова заплатить почти три миллиона рублей. Причем смонтировать ее должны уже до 31 октября.