Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 сентября 2023 4:33

Воспитанник бийского детского сада получил травму во время прогулки

Четырехлетнего детсадовца госпитализировали после прогулки в Бийске
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Место происшествия. Фото: Прокуратура АК

Место происшествия. Фото: Прокуратура АК

12 сентября в Бийске во время прогулки четырехлетний воспитанник детского сада получил травму. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

На данный момент установлено, что во время прогулки с дерева на ребенка упала ветка.

– Мальчик госпитализирован в специализированное медицинское учреждение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку данного инцидента. Специалисты должны будут дать оценку соблюдению требований безопасности во время пребывания детей в детском саду. Также следует дать оценку работе уполномоченных органов по содержанию территории детского учреждения.

– Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль, - добавляют в ведомстве.