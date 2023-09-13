Воспитанник бийского детского сада получил травму во время прогулки

Место происшествия. Фото: Прокуратура АК

12 сентября в Бийске во время прогулки четырехлетний воспитанник детского сада получил травму. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

На данный момент установлено, что во время прогулки с дерева на ребенка упала ветка.

– Мальчик госпитализирован в специализированное медицинское учреждение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку данного инцидента. Специалисты должны будут дать оценку соблюдению требований безопасности во время пребывания детей в детском саду. Также следует дать оценку работе уполномоченных органов по содержанию территории детского учреждения.

– Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль, - добавляют в ведомстве.