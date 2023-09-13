65 млн рублей выделили на ремонт Славгородской ЦРБ

Славгородская ЦРБ Фото: Минздрав Алтайского края

65 миллионов рублей выделили из краевого бюджета для ремонта одного из отделений Славгородской центральной районной больницы.

– В текущем году будут выполнены работы на сумму 30 миллионов рублей, – говорит главный врач Славгородской ЦРБ Дмитрий Григорович. – Капитальный ремонт инфекционного отделения – это то, чего мы долго ждали. И это очень важно не только для нашей ЦРБ, но и для всего Славгородского медико-географического округа.

Подрядчик уже определен. Уже в ближайшее время он приступит к работам. До конца ноября должны провести демонтаж, а также провести новые коммуникации.