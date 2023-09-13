Дима Билан внезапно приехал в Барнаул

Дима Билан в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

Исполнитель Дима Билан стал неожиданным гостем для финалистов детского песенного конкурса «Особенный вокал. Дети» в Барнауле. Творческие вечер состоялся накануне, 12 сентября.

Как признался артист, он специально прилетел в Алтайский край, чтобы лично поздравить ребят с завершением конкурса и исполнил для них свои хиты.

– В этой акции очень много позитива и вдохновения. Я всегда там, где можно быть хотя бы чуточку полезным. Очень люблю быть нужным. Такие истории должны происходить, их должно быть как можно больше, – сказал Билан.

Кроме Дмитрия вчера также выступил победитель третьего сезона шоу «Голос. Дети» Даниил Плужников и финалист шоу «Ну-ка, все вместе!» Эрик Ахмедов.