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НовостиПолитика12 сентября 2023 9:51

В Барнауле назначили нового главу комитета по энергоресурсам и газификации

Им стал Дмитрий Пожидаев
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Дмитрий Пожидаев

Дмитрий Пожидаев

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Нового председателя комитета по энергоресурсам и газификации администрации Барнаула назначили 12 сентября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава краевой столицы Вячеслав Франк представил его на расширенном аппаратном совещании.

На пост главы комитета назначен Дмитрий Пожидаев.

Известно, что Дмитрий Владимирович родился 26 мая 1977 года в Барнауле, окончил Алтайский политех по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». С октября прошлого года замещал пост замдиректора департамента по имущественным вопросам управления Федеральной почтовой связи Алтайского края. Женат.