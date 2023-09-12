В Барнауле назначили нового главу комитета по энергоресурсам и газификации

Дмитрий Пожидаев Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Нового председателя комитета по энергоресурсам и газификации администрации Барнаула назначили 12 сентября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава краевой столицы Вячеслав Франк представил его на расширенном аппаратном совещании.

На пост главы комитета назначен Дмитрий Пожидаев.

Известно, что Дмитрий Владимирович родился 26 мая 1977 года в Барнауле, окончил Алтайский политех по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». С октября прошлого года замещал пост замдиректора департамента по имущественным вопросам управления Федеральной почтовой связи Алтайского края. Женат.