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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 11:47

В Барнауле администратор магазина обвиняется в смерти посетителя

Администратора магазина будут судить в Барнауле за гибель посетителя
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
После словесного конфликта сотрудник магазина несколько раз ударил мужчину

После словесного конфликта сотрудник магазина несколько раз ударил мужчину

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле администратор магазина пойдет под суд за смерть посетителя. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда, которое повлекло смерть потерпевшего.

В последний день мая этого года в одном из магазинов администратор и посетитель повздорили. Причина была в том, что брат клиента подозревался в неоплате товара. После словесного конфликта сотрудник магазина несколько раз ударил мужчину по голове, от чего тот потерял равновесие и упал на кафель, ударившись головой о пол. Его увезли в больницу, где он спустя две недели скончался.

Дело в отношении обвиняемого рассмотрит суд.