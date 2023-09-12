В Барнауле администратор магазина обвиняется в смерти посетителя

После словесного конфликта сотрудник магазина несколько раз ударил мужчину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле администратор магазина пойдет под суд за смерть посетителя. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда, которое повлекло смерть потерпевшего.

В последний день мая этого года в одном из магазинов администратор и посетитель повздорили. Причина была в том, что брат клиента подозревался в неоплате товара. После словесного конфликта сотрудник магазина несколько раз ударил мужчину по голове, от чего тот потерял равновесие и упал на кафель, ударившись головой о пол. Его увезли в больницу, где он спустя две недели скончался.

Дело в отношении обвиняемого рассмотрит суд.