Президент Владимир Путин присвоил Рубцовску звание «Город трудовой доблести»

Рубцовск Фото: Олег УКЛАДОВ

Рубцовск Алтайского края получил почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, подписанному 11 сентября, глава государства указал присвоить почетное звание десяти российским городам. Помимо Рубцовска это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Рязань, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск.

Города получили почетное звание за значительный вклад в достижение Победы в годы Великой Отечественной войны, а также обеспечение тыла. В военное время в Рубцовск эвакуировали крупные заводы.