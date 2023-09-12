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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 9:15

СК завел дело по сообщению об аварийном бараке с людьми в Горняке

Следком возбудил дело по сообщению об аварийном жилом доме в Алтайском крае
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Деятельности управляющей организации дадут оценку. Фото: прокуратура АК

Деятельности управляющей организации дадут оценку. Фото: прокуратура АК

Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело после сообщений о доме, который признан аварийным, но до сих пор не был расселен. Как сообщили в пресс-службах СК и прокуратуры, о ненадлежащих условиях проживания сообщила жительница города.

Женщина отметила, что дом по улице Калинина находится в аварийном состоянии из-за обрушения крыши. Однако дом до сих пор не расселили. Сейчас в доме барачного типа проживают две семьи, остальные собственники съехали и сняли другое жилье.

СК возбудил уголовное дело, а прокуратура проводит проверку по данному сообщению. Деятельности управляющей организации дадут оценку.