Житель Алтая понял, что стал жертвой аферистов, лишь через полгода

Мужчина даже не сразу понял, что его обманули Фото: Олег УКЛАДОВ

В Павловске Алтайского края житель стал жертвой мошенников, но понял это лишь спустя полгода. Как сообщили в пресс-службе краевого управления полиции, мужчина верил, что закрыл кредит.

49-летний житель рассказал, что в марте ему позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что неизвестные обманом оформили на него кредит. Девушка рекомендовала оформить новый займ и погасить старый полученными средствами. По итогу мужчина все же взял кредит на 1,3 млн рублей и перевел деньги на неизвестный счет.

- В качестве отчета о проделанной операции даже отправил незнакомцам фото чеков. А те в ответ – подтверждение, что кредит закрыт, - отметили в управлении.

Лишь в сентябре, когда банк потребовал погасить просрочку по кредиту, мужчина понял, что его обманули. Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело. При этом сам потерпевший знал о схемах мошенников, но и сам стал их жертвой.