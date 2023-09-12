Рецидивист украл из барнаульской организации технику на 200 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полиция раскрыла кражу имущества на 200 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, рецидивист проник в административное здание и украл технику.

42-летний директор организации, которая занимается строительно-монтажными работами, сообщил, что ночью неизвестный проник в помещение административного здания и похитил телевизор, ноутбук и моноблок за 200 тыс. рублей. На первом этаже охранник заметил разбитое окно.

В ходе розыска удалось найти подозреваемого. Им оказался местный житель 1990 года рождения, который ранее был судим. Всю технику он отнёс к себе домой, технику у него изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело.