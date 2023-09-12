В Барнауле начали строить дорогу на улице 65 лет Победы

Дорожные работы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле рабочие приступили к строительству дороги по улице 65 лет Победы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего подрядчику предстоит заасфальтировать больше 700 метров.

Новая дорога появится на участке от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта. Подрядная организация ООО «Сибинвест» уже перекрывает участок и выставляет знаки. Для безопасности движение по проезду ограничат.

Уже в ближайшее время дорожники начнут земляные работы. Грунт подготовят под строительство ливневки и устройство дорожной одежды. В будущем там появится четырехполосная дорога, парковки, тротуары и велодорожки. По периметру установят скамейки, урны и остановки, а также высадят деревья.

Работы должны быть завершены до 15 июля следующего года, стоимость строительства составит больше 250 млн рублей.