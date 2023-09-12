Пенсионерка из Горно-Алтайска перевела больше 5 млн рублей аферистам

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске мошенники выманили у пенсионерки больше пяти млн рублей. Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, 62-летняя женщина доверилась им и пыталась спасти свои деньги.

По предварительным данным, женщине позвонила неизвестная и сказала, что она из правоохранительных органов. Лжеследователь напугала пенсионерку, сказав, что кто-то по ее доверенности оформил несколько кредитов в банках.

- Потерпевшая сообщила, что доверенность она никому не давала. После чего ей порекомендовали лично посетить финансовые организации и аннулировать займы, взятые ранее неизвестным лицом, - отметили в полиции.

Женщину перевели на сотрудника банка, который рассказал ей о встречных займах и предложил перевести деньги, в том числе многолетние накопления, на безопасный счет. В итоге пенсионерка перевела почти 3,5 миллиона рублей личных сбережений и 1,8 млн кредитных средств. Общий ущерб превысил 5,2 млн рублей.

Когда жительница поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.