Всего в этом году на территории города планируют снести 54 здания Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле сносят еще 11 аварийных домов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего в этом году на территории города планируют снести 54 здания, признанных аварийными.

Сейчас работы идут по следующим адресам:

- ул. Ярных, 25;

- Кулагина, 36;

- Петра Сухова, 38, 51;

- Гоголя, 101а;

- Советской Армии, 85;

- Пролетарская, 78;

- Тимуровская, 50;

- 80 Гвардейской Дивизии, 50;

- Эмилии Алексеевой, 17;

- бульвар 9 Января, 98а.

Работы проводятся в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» до 2025 года. По словам главы отдела технадзора за капремонтом комитета ЖКХ города Вячеслава Решетняка, ликвидация таких строений направлена на безопасность граждан.