Всего в этом году на территории города планируют снести 54 здания
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле сносят еще 11 аварийных домов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего в этом году на территории города планируют снести 54 здания, признанных аварийными.
Сейчас работы идут по следующим адресам:
- ул. Ярных, 25;
- Кулагина, 36;
- Петра Сухова, 38, 51;
- Гоголя, 101а;
- Советской Армии, 85;
- Пролетарская, 78;
- Тимуровская, 50;
- 80 Гвардейской Дивизии, 50;
- Эмилии Алексеевой, 17;
- бульвар 9 Января, 98а.
Работы проводятся в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» до 2025 года. По словам главы отдела технадзора за капремонтом комитета ЖКХ города Вячеслава Решетняка, ликвидация таких строений направлена на безопасность граждан.