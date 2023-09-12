На Алтае запустили группы поддержки для матерей и жен участников СВО

Женщинам подскажут, как справляться со стрессом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Алтайском крае организовала новый формат поддержки женщин из семей участников СВО. Для них будут организованы специальные групповые психологические занятия, сообщили в минсоцзащиты региона.

Во встречах смогут принять участие матери, жены, сестры, родственницы, подруги. Вместе с психологом женщины смогут узнать важную информацию, которая поможет справиться с трудностями и посмотреть на проблемы иным взглядом. Также женщинам подскажут, как управлять эмоциями и справляться со стрессом.

Ведущей групп станет психолог кризисного центра для женщин Мария Никулина. Встречи будут проходить по видеосвязи.

Первое занятие состоится уже 14 сентября в 18:00 под названием «Разлука и ожидание как путь героини». Для участия нужно предварительно позвонить или написать в Телеграм/WhatsApp по номеру +79993324609