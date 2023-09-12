В Алтайском крае стартовала осенняя посадка леса

Посадка леса. Фото: Минприроды АК

В Алтайском крае начали осенние посадки леса. Как сообщают в минприроды региона, лесовосстановительные работы начались еще на прошлой неделе.

Сейчас работа кипит в Тогульском, Залесовском и Горно-Колыванском лесничествах. Высажено уже больше 30 тыс. молодых елей. Общая площадь посадки составила 12 гектаров. Работы проводят сотрудники учреждений «Алтайлес» и «Боровлянский лесхоз». Высаживать деревья приходится вручную.

Уже на следующей неделе работу начнут в других лесничествах. Всего осенью текущего года планируют посадку на территории площадью 2468 гектаров.