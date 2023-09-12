Шедевры Государственного Русского музея привезут в Барнаул

Выставка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пройдет выставка «Женщины в русском искусстве». Как сообщили в Государственном художественном музее Алтайского края, 14 сентября в краевой столице выставят шедевры из собрания Русского музея.

Картины привезут из Санкт-Петербурга. В экспозиции будут представлены 30 произведений известных художников XVIII − XX веков: Алексея Антропова, Алексея Венецианова, Ивана Крамского, Николая Ярошенко, Зинаиды Серебряковой, Филиппа Малявина, Натальи Гончаровой и других.

На картинах представлены женщины разных эпох. Кроме того, на выставке все желающие смогут ознакомиться и с творчеством мастеров-женщин. Одна из них - Валентина Маркова, жизнь которой тесно связана с Алтайским краем. Художница родилась в Егорьевском прииске и получила художественное образование в Барнаульских губернских мастерских.

Ознакомиться с выставкой можно будет до 5 ноября.